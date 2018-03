Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 febbraio 2018 21.27 27 febbraio 2018 - 21:27

E' morto a 97 anni il regista britannico Lewis Gilbert, noto per aver diretto nella sua lunga carriera anche tre film della saga di 007. Lo riferisce la Bbc citando il figlio John.

"Mio padre è morto pacificamente nel sonno", ha detto John Gilbert, ricordandone la figura come quella di "un uomo meraviglioso e con un gran senso dell'umorismo", oltre che di "un lavoratore infaticabile".

Nato a Londra nel 1920, Gilbert senior diresse nei panni di James Bond sia Sean Connery, in "Si vive solo due volte" del 1967, sia Roger Moore - dopo una pausa di diversi episodi - in "La spia che mi amava'" del 1977, e "Moonraker - Operazione Spazio" del '79. Fra i suoi altri film - in una parabola cinematografica incominciata nel 1945 subito dopo la guerra e conclusa con "Before you go" del 2002 - spiccano "Alfie", premio della giuria a Cannes nel 1966, ed 'Educating Rita', del 1983.

Neuer Inhalt Horizontal Line