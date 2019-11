Oltre un giovane russo su quattro non ha mai sentito della caduta del Muro di Berlino: lo rivela un sondaggio del Centro demoscopico Levada, pubblicato in vista del 30esimo anniversario dell'evento storico.

Stando alla ricerca, il 28% dei russi di età compresa tra i 18 e i 24 anni intervistati da Levada ha dichiarato di sentir parlare per la prima volta della caduta del Muro di Berlino. Nella fascia d'età 25-39 anni uno su cinque (19%) sostiene di non saperne nulla, una quota che si riduce al 12% nel campione complessivo.

In totale, il 43% giudica positivamente la caduta del Muro, il 13% negativamente e il 35% sostiene di non nutrire interesse per l'evento. Tra coloro che hanno 18-24 anni, il 54% si dice indifferente, mentre il 32% giudica positivamente la caduta del Muro di Berlino che, il 9 novembre del 1989, smise di dividere la Germania. Il sondaggio è stato condotto su 1616 individui in 50 regioni della Russia tra il 24 e il 30 ottobre.

