Evitare di scattarsi foto "irrispettose" facendo gli equilibristi sui binari di Auschwitz: è l'invito rivolto nei giorni scorsi ai propri visitatori dal museo del campo di concentramento nazista e che sta avendo eco sui media internazionali.

"Quando vieni ad Auschwitz - è il messaggio pubblicato su Twitter dal museo - ricorda che sei nel sito dove sono state uccise oltre 1 milione di persone. Rispetta la loro memoria. Ci sono luoghi migliori per imparare a fare l'equilibrista rispetto al sito che simboleggia la deportazione di centinaia di migliaia di persone verso la morte". Un post corredato da una serie di foto di ragazzi che passeggiano in equilibrio sui binari, in quella che appare come una di quelle mode che ogni tanto si diffondono su internet senza una ragione particolare.

Il museo ha quindi precisato che "le foto non saranno vietate. Chiediamo solo ai visitatori di comportarsi in maniera rispettosa".

