Si chiama "CUC" (in romancio "sguardo") ed è una grande mappa pieghevole per accompagnare i piccoli visitatori attraverso le sale espositive del Museo d'arte dei Grigioni, per avvicinarli al mondo artistico esplorando e imparando con stupore e sorpresa.

Il regalo arriva in occasione del centenario del Museo d'arte dei Grigioni, comunica l'istituto in una nota odierna. La mappa si rivolge ai bambini dai sei anni in su, ed ha l'obiettivo di accompagnarli, da soli o in compagnia dei genitori, tra le sale espositive dell'ampliamento e di Villa Planta, attraverso l'osservazione, il disegno e la risoluzione di quiz, sviluppando così un nuovo approccio al Museo d'arte dei Grigioni. La mappa viene distribuita gratuitamente alla cassa nelle tre lingue cantonali.

Il museo offre inoltre dialoghi d'arte e workshop per classi scolastiche di ogni livello. Per i bambini di età compresa tra i sei e i dodici anni vengono organizzati avvincenti laboratori in tutte le tre lingue cantonali. Inoltre, in concomitanza con le inaugurazioni ufficiali delle mostre, verranno addirittura organizzati dei vernissage appositamente concepiti per i piccoli visitatori.

