Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 11.07 13 settembre 2018 - 11:07

Nuvole nere all'orizzonte per il Museo dello sport svizzero, uno dei più antichi del suo genere in Europa. A causa di problemi finanziari, la fondazione che gestisce l'istituzione situata a Münchenstein (BL) sarà dissolta.

La vasta e preziosa collezione passa ora nelle mani di Swiss Olympic. Non è ancora noto al momento il suo destino, né se e in che modo essa resterà accessibile. La fondazione del museo, che ha sede a Basilea, indica in un comunicato odierno che sarà la nuova proprietaria a decidere.

La collezione comprende chicche storiche come una racchetta di Roger Federer, il casco che portava la sciatrice Marie-Thérèse Nadig alle Olimpiadi di Sapporo '72 quando vinse due ori e una maglia gialla indossata dal ciclista Ferdi Kübler.

