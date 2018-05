Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 8.20 27 maggio 2018 - 08:20

È morto Glenn Snoddy, l'inventore del pedale per chitarristi che ha segnato per sempre la storia della musica, usato da Keith Richards nella pietra miliare dei Rolling Stones '(I Can't Get No) Satisfaction' per creare l'inconfondibile suono che contrassegna il brano.

L'ingegnere del suono aveva 96 anni, la figlia Dianne Mayo ha reso noto che si è spento nella sua casa di Murfreesboro, nel Tennessee, in seguito ad una insufficienza cardiaca congestizia.

Era il 1961 quando, durante la registrazione di 'Don't Worry' dell'artista country Marty Robbins cui Snoddy stava lavorando, un'imperfezione tecnica causò una distorsione nell'assolo di chitarra creando un effetto che colse l'attenzione di altri musicisti determinati a riprodurlo in studio, così Snoddy creò un pedale che consentiva ai chitarristi di creare quel suono.

