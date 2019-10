Dal 1962 al 1970, i Beatles pubblicarono 22 singoli nel Regno Unito; di quei 44 brani - fra lati A e B - 29 non sono mai stati inclusi negli album usciti in Gran Bretagna.

Questi singoli, insieme al doppio Lato A di "Free As A Bird" e "Real Love" (pubblicati a metà degli anni Novanta), vengono ora resi pubblicati, con una nuova masterizzazione dai nastri originali mono e stereo di Sean Magee realizzata agli Abbey Road Studios, in un cofanetto in edizione limitata. "The Beatles: The Singles Collection" contiene 23 singoli in vinile da 7'' (46 brani in totale), in custodie che riproducono la copertina di una delle edizioni internazionali dell'epoca, accompagnate da un libro di 40 pagine con foto e saggi di Kevin Howlett, storico dei Beatles. Il cofanetto uscirà il 22 novembre per Apple Corps Ltd./Universal Music.

The Singles Collection offre una visione affascinante del processo creativo di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr attraverso la loro relativamente breve carriera insieme. Solo tre anni e mezzo dividono "She Loves You" del 1963 e "Strawberry Fields Forever" del 1967, un notevole esempio che illustra la rapida e rivoluzionaria evoluzione della band. Dal singolo d'esordio della band del 1962, "Love Me Do" con il suo lato B "P.S. I Love You", a "Let It Be / You Know My Name (Look Up The Number)" del 1970, la nuova collezione mette in luce il mozzafiato arco creativo dei Beatles.

Negli anni '60 era raro che i singoli del Regno Unito venissero distribuiti con copertine illustrate, i 7'' della Singles Collection sono perciò presentati in buste illustrate che riproducono le copertine dalle loro versioni originali in diversi Paesi del mondo, tra cui Argentina, Australia, Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Grecia, Olanda, Israele, Italia, Giappone, Messico, Norvegia, Portogallo, Sudafrica, Spagna, Svezia, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania.

The Singles Collection segue l'uscita del 27 settembre delle edizioni per il 50esimo Anniversario di Abbey Road.

