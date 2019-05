Nuovo tour in arrivo per una delle icone del pop.

Madonna va in tour e annuncia un'esperienza intima con i suoi fan. La popstar, oltre al nuovo album Madame X in uscita il 14 giugno, ha svelato anche le tappe delle sue prossime esibizioni da vivo. Niente stadi o arene, ma solo teatri.

Il tour partirà da New York il 12 settembre e dopo diverse date americane sarà anche in Europa, a Parigi, Londra e Lisbona, dove la cantante vive. È stata proprio la sua permanenza in Portogallo ad ispirare ed influenzare il suo nuovo album.

Il prezzo dei biglietto varia dai 60 ai 760 dollari, ma ad ogni concerto saranno messi in palio attraverso una lotteria dieci biglietti a 10 dollari.

