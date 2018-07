Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 luglio 2018 20.33 04 luglio 2018 - 20:33

Momenti difficili per la famiglia della cantante Tina Turner (foto d'archivio)

Craig Turner, il figlio maggiore di Tina Turner, è morto in quello che viene considerato un apparente suicidio. Aveva 59 anni.

Un medico legale di Los Angeles ha confermato alla rivista Variety che Craig Turner è stato trovato senza vita nella sua casa di Studio City, in California, e il decesso sarebbe stato provocato da autoinflitti colpi di arma da fuoco.

Craig era il primo figlio di Tina Turner, nato - quando l'artista aveva 18 anni - dall'unione con Raymond Hill, sassofonista dei Kings of Rhythm. Craig lavorava come agente immobiliare, in particolare a Beverly Hills.

