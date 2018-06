Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Vinnie Paul in una foto del 2004.

E' morto Vinnie Paul, batterista e cofondatore del gruppo metal Pantera. Aveva 54 anni. le cause della morte non sono state rese note. ''Vincent Paul Abbott, conosciuto come Vinnie Paul, e' morto.

Paul e' stato conosciuto per il suo lavoro come batterista dei gruppi Pantera e Hellyeah. Nessun ulteriore dettaglio e' disponibile al momento. la famiglia chiede il rispetto della privacy'' si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dei Pantera.

Vinnie Paul ha fondato i Pantera insieme al fratello nel 1981. nel corso della sua carriera, il gruppo ha avuto quattro nomination ai Grammy.

