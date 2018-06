Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giugno 2018 9.26 19 giugno 2018 - 09:26

XXXTentacion, uno degli artisti più promettenti della scena rap statunitense, è stato ucciso in Florida a colpi di pistola.

Il rapper, al secolo Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è stato raggiunto da alcuni proiettili mentre usciva da un concessionario di motociclette a nord di Fort Lauderdale, forse vittima di una tentata rapina.

A sparare, secondo una prima ricostruzione dello sceriffo, due uomini armati che poi sono fuggiti a bordo di un suv. XXXTentacion è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Il successo in giovane età di Onfroy - ha iniziato la carriera a 16 anni - è stato legato alla piattaforma online SoundCloud. Uno dei suoi maggiori successi è la canzone Look at Me, contenuta nel mixtape Revenge. Incorporava diversi generi distanti dall'hip hop nei suoi lavori, tra cui anche heavy metal e punk rock.

