Indiscrezioni sulla sorte di Woodstock 50 erano già circolate qualche giorno fa quando i biglietti non erano stati messi in vendita come preannunciato.

Woodstock 50 non ci sarà. Il concerto che avrebbe dovuto replicare l'evento musicale del secolo svoltosi a Bethel, una cittadina dello Stato di New York, dal 15 al 18 agosto del 1969 è stato infatti cancellato.

Lo ha reso noto la stessa produzione, nonostante alcune settimane fa avesse già annunciato il line-up di artisti che avrebbe dovuto replicare un momento storico. Tra questi The Killers, Dead and Co, Imagine Dragons, Jay-Z, Miley Cyrus, The Lumineers e molti altri.

"È un sogno per le agenzie lavorare con marchi iconici ed essere associati con movimenti significati - ha detto in un comunicato Dentsu Aegis Network -. Abbiamo un forte passato nella produzione di esperienza che mettono assieme le persone su interessi comuni e cause ed è per questo che avevamo scelto di essere parte di Woodstock 50th Anniversary Festival". La nota prosegue sottolineando che nonostante gli sforzi, il festival in programma non è all'altezza del nome Woodstock Brand e che si sono problemi di sicurezza e di permessi.

Indiscrezioni sulla sorte di Woodstock 50 erano già circolate qualche giorno fa quando i biglietti non erano stati messi in vendita come preannunciato.

Neuer Inhalt Horizontal Line