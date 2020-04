Elon Musk, il miliardario-visionario alla guida di Tesla, preme per riaprire l'America dopo il coronavirus.

"Restituite alla gente la libertà. Liberate l'America ora", twitta. I cinguettii di Musk piovono sull'acceso dibattito in corso per la riapertura degli Stati Uniti, con i diversi stati che si muovono in ordine sparso.

