29 giugno 2018

La procura federale ha avviato accertamenti per "concessione di vantaggi" in merito ai viaggi informativi che la Società cooperativa nazionale per lo smaltimento delle scorie radioattive (Nagra) da decenni organizza all'estero.

Quest'ultima li ha ora sospesi temporaneamente. Lo comunica la stessa Nagra con una nota odierna nella quale si dice convinta di aver agito correttamente, e che un chiarimento da parte del Ministero pubblico della Confederazione (MPC) è anche nell'interesse della stessa cooperativa.

In seguito a una denuncia anonima, la procura federale ha disposto chiarimenti preliminari contro ignoti per "concessione e accettazione di vantaggi". Per informare autorità ed esponenti di politica ed economia, la Nagra dagli anni '80 organizza a proprie spese visite di impianti per l'immagazzinamento di rifiuti atomici all'estero. I viaggi, della durata di due o tre giorni, sono effettuati due volte all'anno e costano circa 1500 franchi a partecipante, ha precisato la stessa cooperativa a Keystone-ATS.

