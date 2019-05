Se gli Stati Uniti uscissero dalla NATO l'Europa dovrebbe spendere oltre 350 miliardi di dollari per avere sufficiente dotazione militare.

Un'eventuale uscita degli Stati Uniti dalla NATO costerebbe all'Europa oltre 350 miliardi di dollari: Lo ha calcolato l'Istituto di studi strategici (IISS) di Londra, citato dallo Spiegel in edicola domani.

In uno studio commissionato dal governo tedesco, gli esperti ritengono, ad esempio, che in uno scenario di crisi in cui la NATO dovesse proteggere le rotte marittime internazionali senza gli USA, all'Alleanza servirebbero ulteriori navi da guerra e aeroplani del valore tra i 94 ed i 110 miliardi di dollari: sarebbero necessarie 16 fregate all'avanguardia, con un costo stimato compreso tra 20 e 31 miliardi di dollari. Inoltre, servirebbero dieci cacciatorpediniere antiaerei, il cui costo stimato è tra 19 e 21 miliardi di dollari.

Più grandi sarebbero, poi, i costi in caso di guerra con la Russia: gli europei dovrebbero sborsare per affrontare questa eventualità tra 288 e 357 miliardi di dollari. L'acquisto più costoso sarebbe quello di fino a 90 batterie di missili "Patriot" (fino a 78 miliardi di dollari), ma servirebbero anche carri armati pesanti, navi da guerra e aerei da combattimento.

