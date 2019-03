Il mandato di Jens Stoltenberg alla Nato è stato rinnovato per altri due anni (foto d'archivio)

Il Consiglio Atlantico ha deciso oggi di estendere per altri due anni, cioè fino al 30 settembre 2022, il mandato dell'attuale segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo ha reso noto la stessa Nato.

"Gli alleati - si legge in un comunicato - hanno espresso il loro sostegno al lavoro condotto da segretario generale per adattare e modernizzare le strutture della Nato assicurando che esse restino adeguate anche in futuro".

