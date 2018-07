Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

11 luglio 2018 18.24

Piena operatività dell'hub regionale Nato di Napoli, impegno a portare in tutti i Paesi membri la spesa per la difesa al 2% del Pil, rafforzamento delle forze di pronto intervento entro il 2020.

Queste alcune delle decisioni sancite nella dichiarazione finale adottata dal vertice Nato. Il segretario generale Jens Stoltenberg ha anche annunciato che la Macedonia è stata 'invitata' a diventare il 30esimo membro dell'Alleanza.

Nelle 23 pagine del documento si ribadisce la condanna della Russia per l'annessione della Crimea e si conferma la 'linea dura' nei rapporti con Mosca pur lasciando la porta aperta a una rilancio della partnership se e quando ci saranno le condizioni.

Entro il 2020, per rispondere alle sfide in atto, dovrà poi essere operativa una forza di pronto intervento che entro 30 giorni sia in grado di essere inviata lì dove necessario. E che sia composta da 30 unità navali, 30 battaglioni e 30 squadriglie di aerei da combattimento.

Il vertice ha adottato anche il cosiddetto 'pacchetto' per il fronte Sud di cui fanno parte, secondo quanto si legge nel testo, iniziative politiche e di cooperazione per affrontare i tanti problemi che affliggono la regione mediorientale e i Paesi del Nord Africa.

È in questo contesto che si colloca la piena operatività dell'hub Nato di Napoli che, si legge nel documento, "contribuirà a conoscere meglio e prevenire le sfide e le minacce della regione, a raccogliere informazioni e a coordinare l'attività delle forze dell'Alleanza sul fronte Sud".

