Le quote pagate dai Paesi Nato per la difesa sono molto migliorate ma l'obiettivo dovrà essere più alto del 2% del Pil ad un certo punto.

Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ricevendo alla Casa Bianca il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, a Washington per celebrare domani e dopodomani i 70 anni dell'Alleanza.

Lo scorso anno il tycoon chiese ai leader dei Paesi Nato di aumentare le spese sino al 4% del Pil. Trump non risparmia però le critiche a Berlino, sostenendo che la Germania non stia pagando la sua giusta quota alla Nato.

Sempre in occasione dell'incontro con Stoltenberg, il presidente statunitense ha detto di sperare che la Russia non diventi una minaccia per la sicurezza e di pensare che gli Usa possano andare d'accordo con Mosca.

