L'oppositore russo e trascinatore delle proteste anti-Putin, Alexiei Navalny, è stato scarcerato oggi dopo aver scontato una condanna a 30 giorni di reclusione. Lo riferisce la sua portavoce, Kira Yarmish.

Navalny era dietro le sbarre per aver invitato i moscoviti a manifestare contro l'esclusione di numerosi dissidenti dalle elezioni comunali del prossimo 8 settembre. Migliaia di russi sono scesi in piazza contro il governo in questi mesi chiedendo elezioni libere.

