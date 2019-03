Therese Schläpfer - qui a fianco del consigliere nazionale Alfred Heer - è una personalità molto nota non solo a Zurigo.

Due consiglieri nazionali UDC zurighesi si ritireranno in giugno, 4 mesi prima delle elezioni federali, lasciando spazio fra l'altro a una sindaca che ha fatto parecchio discutere per aver criticato gli enormi costi sociali provocati da una singola famiglia eritrea.

I partenti - ha indicato la formazione politica confermando una notizia diffusa oggi dal Tages-Anzeiger - sono la 42enne Natalie Rickli, che lo scorso fine settimana è stata eletta nel consiglio di stato zurighese, e Jürg Stahl, 51enne di lungo corso: è infatti a Berna dal 1999 e nel 2017 ha presieduto la Camera del popolo. Entrambi i deputati sono di Winterthur.

Stahl aveva già comunicato che non si sarebbe ripresentato per una nuova legislatura: il presidente di Swiss Olympic ha però ora anticipato i tempi. Al suo posto subentra Therese Schläpfer, fresca fra l'altro di elezione nel Gran consiglio: la sindaca 60enne di Hagenbuch (ZH) era diventata famosa nel 2014 per aver lanciato l'allarme sui costi provocati dai migranti.

Le finanze del piccolo comune - un migliaio di abitanti - erano infatti state scombussolate dagli interventi sociali previsti dalle autorità per una famiglia eritrea con quattro figli in istituti: la fattura era di 60'000 franchi al mese e Hagenbuch si era visto costretto ad aumentare le imposte.

Neuer Inhalt Horizontal Line