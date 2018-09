Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 settembre 2018 12.08 27 settembre 2018 - 12:08

I rifugiati riconosciuti che si recano nei loro Paesi d'origine dovranno dimostrare di essere stati costretti a farlo, pena la revoca del loro statuto. Questa una delle novità incluse nella revisione della Legge federale sugli stranieri e l'integrazione.

Il testo è stato approvato oggi dal Consiglio nazionale per 136 voti a 54. Il dossier ritorna agli Stati per le divergenze. In futuro, dunque, non dovrebbe più spettare alle autorità dimostrare che il rifugiato ha compiuto un viaggio abusivo, ma sarà lui a dover rendere verosimile di essere stato costretto a recarsi nel suo Stato d'origine o di provenienza. Il plenum, diversamente da come voleva l'UDC, ha previsto però eccezioni alla revoca dello statuto di rifugiato.

Al pari della Camera dei Cantoni, per evitare che i rifugiati possano aggirare il divieto di viaggiare verso i Paesi di origine o di provenienza, il Nazionale ha accolto la proposta di estendere tale proibizione agli Stati vicini. Anche in questo caso sono possibili eccezioni.

