Questo contenuto è stato pubblicato il 12 giugno 2018 13.06 12 giugno 2018 - 13:06

La Svizzera non deve esportare la sua violenza. Il Nazionale ha adottato oggi - per 120 voti a 59 e 2 astenuti - una mozione del "senatore" Beat Rieder (PPD/VS) che chiede di vietare agli estremisti potenzialmente violenti di recarsi in un determinato Paese.

Secondo il vallesano, non esistono differenze fra hooligan e partecipanti violenti a manifestazioni politiche. In ambito sportivo la misura ha dimostrato un parziale successo e per questo bisogna creare le basi legali per un divieto di espatrio anche per gli estremisti politici.

A suo avviso, non è normale che si possa vietare agli hooligan di recarsi a una manifestazione sportiva, mentre è impossibile farlo per i militanti politici pronti a provocare eccessi di violenza come è avvenuto al G20 di Amburgo nel 2017.

