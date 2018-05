Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 13.54 30 maggio 2018 - 13:54

Per la Svizzera la partecipazione agli accordi di Schengen è troppo importante e non va messa a repentaglio. È questo il succo del dibattito di entrata in materia del progetto volto a riprendere la direttiva Ue sulle armi tenutosi stamane al Consiglio nazionale.

La Svizzera è chiamata ad adeguare la propria legislazione entro maggio 2019 in quanto Paese membro dello Spazio Schengen, ha ricordato Pierre-Alain Fridez (PS/JU) a nome della commissione. Se non dovesse farlo, c'è il rischio che la Confederazione venga esclusa da tali accordi.

"È un rischio che non possiamo permetterci di correre", hanno sottolineato diversi parlamentari. Una disdetta degli accordi di Schengen avrebbe durissime conseguenze per la Svizzera, in particolare per i cantoni di frontiera, ha sottolineato Corina Eichenberger-Walther (PLR/AG).

