Un automobilista è stato pizzicato a 136 km/h su un tratto limitato a 60 km/h sull'autostrada A5 a St-Blaise (NE) domenica mattina verso le 03.00. Gli sono state sequestrate la patente e anche l'auto.

L'uomo, incappato in un controllo di velocità in una zona interessata da un cantiere, ha ammesso i fatti solo in un secondo momento.

Per il conducente, residente nel cantone, si prospetta un minimo di 12 mesi di prigione e il ritiro della licenza di condurre per due anni, ha indicato la polizia cantonale neocastellana.

