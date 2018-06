Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 giugno 2018 8.34 16 giugno 2018 - 08:34

Credere che una repressione maggiore delle forze dell'ordine possa risolvere il problema dello spaccio di droga è un'illusione, secondo il capo della polizia cantonale di Neuchâtel Pascal Lüthi.

A suo dire, la tossicodipendenza è innanzitutto un problema di sanità pubblica.

La polizia "può agire solamente sul modo in cui l'offerta si propaga, in maniera più o meno criminosa o accettabile", ha spiegato in un'intervista pubblicata oggi da "Le Temps".

È un lavoro che non serve a sradicare il problema, ma importante, poiché "se non si facesse niente, guerre territoriali e rivalità di clan si espanderebbero e provocherebbero violenza", ha sottolineato.

Neuer Inhalt Horizontal Line