Una cinquantina di decreti d'accusa sono stati emessi dalla procura di Neuchâtel nei confronti di hooligan del FC Sion a causa delle violenze avvenute il 7 ottobre 2018 a margine dell'incontro di Super League tra il Neuchâtel Xamax e il club vallesano.

Lo scorso 21 febbraio, il Ministero pubblico ha pronunciato 52 decreti d'accusa nei confronti dei tifosi violenti, principalmente per sommossa. Le sanzioni variano da pene pecuniarie - fra 90 e 130 aliquote giornaliere - a semplici multe, indicano in una nota odierna congiunta la procura e la polizia cantonale di Neuchâtel. In funzione del reddito, le sanzioni possono ammontare fino a 10'000 franchi, viene sottolineato nel comunicato. Tra gli autori delle violenze, anche alcune persone recidive e ben conosciute nella scena hooligan.

Una parte dei supporter del Sion - circa 200 su un totale di 800 - si erano riuniti per cercare lo scontro con i tifosi locali del Neuchâtel Xamax. L'imponente dispositivo della polizia ha però evitato il contatto fra le due tifoserie. Gli hooligan vallesani hanno così iniziato a provocare le forze dell'ordine e ad aggredire alcuni passanti. La polizia è intervenuta con proiettili di gomma per sedare gli animi e disperdere i tifosi violenti.

Neuer Inhalt Horizontal Line