Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 9.47 27 giugno 2018 - 09:47

Il Gran Consiglio neocastellano ha approvato oggi una risoluzione che chiede l'abbandono dell'allentamento delle condizioni relative alle esportazioni di materiale bellico deciso a metà mese dal Consiglio federale.

La maggioranza qualificata di 74 voti (nel parlamento neocastellano siedono 115 deputati) è stata raggiunta di misura. I contrari sono stati 22.

La risoluzione chiede al Governo federale di riconsiderare la decisione del 15 giugno secondo cui in futuro sarà possibile esportare armi verso Paesi implicati in un conflitto armato interno. Tale allentamento non è sottoposto a referendum e non richiede l'approvazione delle Camere federali.

Lunedì in Romandia si è costituita una piattaforma che ha pure per scopo la rinuncia alla facilitazione nell'export di materiale bellico.

Neuer Inhalt Horizontal Line