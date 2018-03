Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 marzo 2018 14.34 07 marzo 2018 - 14:34

Almeno tre piccoli opossum sono nati due settimane fa a Cernier (NE) durante l'esposizione "Animaux Mystérieux". Secondo il proprietario, è un fatto inedito in Svizzera, in quanto non vi sono altre persone nella Confederazione che possiedono questi marsupiali.

L'incertezza riguardo al numero effettivo di cuccioli è data dal fatto che essi al momento sono appena visibili. Per una sessantina di giorni resteranno infatti nella tasca della madre per essere allattati: ora come ora si possono solo scorgere delle zampe minuscole che spuntano dal marsupio.

Quando vengono al mondo, i piccoli di opossum misurano solo uno o due centimetri e pesano meno di un grammo. I genitori, che si chiamano Crash e Eddie come i due personaggi del cartone animato "L'era glaciale", sono come detto gli unici della loro specie su territorio elvetico. Alcuni ricercatori stanno studiando una molecola presente nel loro sangue in grado di neutralizzare il veleno dei serpenti.

Gli opossum sono piccoli mammiferi che quando si sentono minacciati respingono il predatore con lamenti e fischi, oppure si fingono morti ed emettono un odore ripugnante.

