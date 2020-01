Il disguido informatico, che aveva provocato un ritardo di sette ore nella proclamazione dei risultati del ballottaggio per il Consiglio degli Stati lo scorso 10 novembre a Friburgo, non preoccupa il canton Neuchâtel.

Quest'ultimo utilizza lo stesso sistema del vicino cantone romando.

Rispondendo a un'interrogazione del Verde liberale Mauro Moruzzi, il consigliere di Stato Alain Ribaux (PLR) ha dichiarato oggi che "il caso friburghese non deve preoccupare". La panne è dovuta alla concomitanza di sette elezioni comunali accanto allo scrutinio per la Camera dei Cantoni, che ha provocato in taluni comuni ritardi fino a 40 minuti nella comunicazione dei risultati.

Ribaux ha comunque sottolineato che "test importanti saranno organizzati in vista delle elezioni comunali del prossimo 14 giugno".

Il consigliere di Stato ha precisato che per evitare ritardi nei grandi comuni, come fu il caso quattro anni fa nella città di Neuchâtel, il cantone proporrà uno strumento digitale per facilitare lo spoglio delle liste non modificate e di quelle in cui gli elettori avranno proceduto a panachage.

