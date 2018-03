Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 15.05 21 febbraio 2018 - 15:05

Un'ondata di morbillo colpisce il cantone di Neuchâtel: sull'arco di un mese sono stati segnalati sette casi di persone ammalate. Le autorità hanno predisposto misure di isolamento.

Il medico cantonale neocastellano è stato informato il 18 gennaio che un bimbo di sei anni residente nel canton Vaud, ma che frequenta una scuola a Neuchâtel, si è ammalato di morbillo. Malgrado i controlli effettuati, da allora sono stati segnalati sei casi supplementari.

Le persone contagiate sono due adulti dipendenti di un'azienda e quattro bambini in tenera età che frequentano una struttura per l'infanzia. Le persone in contatto con il primo bambino ammalato sono state identificate e costrette a rimanere a casa per 21 giorni, un provvedimento previsto dalla legge sulle epidemie.

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha indicato ieri che la malattia è in recrudescenza in Romania, Italia e Francia. Rispetto al 2016, il numero di casi in Europa è salito del 400% nel 2017. In Svizzera, l'anno scorso si sono ammalate di morbillo più di 100 persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line