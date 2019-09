L'ente ospedaliero cantonale neocastellano (HNE) è il primo in Svizzera a ricevere il certificato dell'ufficio federale per la parità salariale fra uomini e donne. Per l'attestato sono stati valutati gli stipendi di 2535 dipendenti: 643 uomini (25%) e 1892 donne (75%).

KEYSTONE/SANDRO CAMPARDO

(sda-ats)