Un morto e danni per milioni di franchi. È questo il bilancio dei violenti temporali che hanno colpito venerdì notte il distretto di Val-de-Ruz, nel cantone di Neuchâtel. I villaggi di Dombresson e Villiers erano stati inondati da un corso d'acqua uscito dagli argini.

Il maltempo ha purtroppo causato un morto, ha dichiarato oggi a Keystone-ATS la municipale di Val-de-Ruz Anne-Christine Pellissier, confermando informazioni circolate sui media locali. La donna trovata gravemente ferita intrappolata nella sua automobile è deceduta. Le inondazioni avevano causato altri tre feriti.

Sulla regione si erano abbattute piogge abbondanti sin dalle 22.00. L'acqua aveva travolto decine di veicoli. Il Ruz Chasseran, che attraversa Dombresson e Villiers, era straripato portandosi via tutto quello che trovava sulla sua strada. Nelle vie di Dombresson, l'acqua aveva raggiunto oltre un metro di altezza, aveva riferito sabato il portavoce della polizia cantonale neocastellana Pierre-Louis Rochaix.

Per quel che riguarda gli edifici, "i danni ammontano a milioni di franchi. Il valore medio dei sinistri è più elevato rispetto ai casi abituali di inondazioni", ha spiegato Jean-Michel Brunner dell'Istituto cantonale di assicurazione e prevenzione (ECAP).

Scuola aperta, asilo chiuso

La scuola di Dombresson è oggi normalmente aperta poiché l'edificio non è stato inondato, ha precisato Pellissier. Al contrario, l'asilo e il doposcuola rimangono chiusi. "È stata allestita una struttura per le famiglie senza elettricità e quelle prive di accoglienza sul pranzo. Sono iscritti una decina di bambini", ha aggiunto.

Fino a quattro edifici della località sono ancora senza acqua corrente ed elettricità. "Alcuni seminterrati sono tuttora allagati. Stiamo aspettando le valutazioni dell'idrogeologo sulla situazione delle falde freatiche", ha dichiarato la responsabile della crisi.

Anche diversi altri edifici delle due località hanno dovuto essere staccate dalla rete elettrica. Per queste strutture la situazione dovrebbe tornare alla normalità nelle prossime ore. Dombresson conta 1731 abitanti e Villiers 549.

Strada chiusa fino a nuovo avviso

La strada tra Villiers e Le Pâquier è molto danneggiata e rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. "Non sarà percorribile per diversi mesi poiché è necessario effettuare una valutazione della stabilità del bosco", ha spiegato Anne-Christine Pellissier. Per restare collegati al cantone di Neuchâtel, gli abitanti di Le Pâquier possono utilizzare piccole strade comunali. Il traffico di transito in direzione di St-Imier (BE) è deviato verso La Chaux-de-Fonds (NE).

