Un'immagine delle colate detritiche a Bondo (GR) in Val Bregaglia (foto d'archivio).

Inondazioni, slittamenti, colate di detriti, frane, crolli e cadute di massi hanno provocato nel 2017 in Svizzera danni materiali per circa 170 milioni di franchi, il valore più elevato dal 2007. Il crollo di una montagna ha causato otto vittime.

Circa il 94% dei danni stimati sono da ricondurre a inondazioni o colate detritiche, mentre slittamenti e processi di caduta massi hanno raggiunto una quota rispettivamente del 2% e 4%. A produrre la maggior parte dei danni (circa il 66%) sono state le precipitazioni temporalesche e altri eventi a forte intensità; la quota dovuta alle piogge persistenti è stata pari al 5%, mentre per il 29% le cause hanno riguardato fattori diversi o sconosciuti.

I danni più ingenti del 2017 sono stati provocati da due eventi con conseguenze molto gravi: le inondazioni nella zona di Zofingen (AG) a luglio e la frana in Val Bondasca con le conseguenti colate detritiche a Bondo (GR) in Val Bregaglia ad agosto. Questa frana ha sepolto otto escursionisti: nonostante le intense attività di ricerca non è stato possibile recuperare i corpi.

