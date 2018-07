Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Nell'Ue una morte su tre sarebbe evitabile se in un dato momento se ci fosse una assistenza sanitaria adeguata.

Oltre 570'000 morti in Europa, una su tre di quelle che si verificano ogni anno sotto i 75 anni, sarebbero evitabili con le conoscenze mediche e le tecnologiche disponibili. Gli infarti la patologia che più pesa su questa statistica.

"Il concetto di morte evitabile - spiega un rapporto di Eurostat - implica che una certa morte avrebbe potuto non avvenire in un dato momento se ci fosse stata una assistenza sanitaria adeguata in atto".

Per quanto riguarda le cause dopo gli infarti, che contano per quasi un terzo delle morti evitabili, ci sono ictus (16%) e tumore del colon-retto (12%).

Il tasso di morti evitabili con assistenza adeguata nell'UE del 33,1%. La performance peggiore è quella della Romania, vicina al 50%. La Francia è l'unica sotto il 25%.

Per l'Italia il rapporto Eurostat riporta poco più di 52'000 morti evitabili per il 2015, corrispondenti al 32% del totale.

