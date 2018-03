Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 febbraio 2018 13.00 23 febbraio 2018 - 13:00

Le lacrime potrebbero divenire un semplice ed economico strumento per diagnosticare il Parkinson. Lo rivela una ricerca presentata ieri in occasione del Meeting annuale dell'American Academy of Neurology in corso a Los Angeles.

"Crediamo la nostra sia la prima ricerca a mostrare che le lacrime sono un marcatore biologico attendibile, economico e non invasivo del Parkinson". ha dichiarato l'autore dello studio Mark Lew della Keck School of Medicine presso la University of Southern California a Los Angeles.

Gli esperti hanno confrontato la composizione proteica delle lacrime di 55 pazienti e 27 soggetti sani di controllo, in particolare misurando la presenza e le quantità di 4 proteine. È emerso che nei pazienti con malattia di Parkinson vi è una quantità molto più elevata di alfa-sinucleina in forma distorta, la stessa molecola che forma aggregati tossici nel cervello dei pazienti.

Qualora questi risultati fossero confermati su una più ampia casistica di soggetti, la validità di questo semplice test diagnostico sarebbe confermata.

Inoltre, qualora si riuscisse a dimostrare che le lacrime degli individui destinati ad ammalarsi di Parkinson hanno una differente composizione proteica già prima dell'esordio stesso della malattia, un esame delle lacrime potrebbe divenire un metodo economico e non invasivo di diagnosi precoce.

