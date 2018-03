Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 febbraio 2018 11.21 10 febbraio 2018 - 11:21

Il rapper di Bienne (BE) Nemo è il grande vincitore degli Swiss Music Awards (SMA), attribuiti ieri sera all'Hallenstadion di Zurigo. Si è aggiudicato quattro trofei.

La banda rock bernese Züri West è risultata il miglior gruppo del 2018 e ha anche ottenuto la ricompensa per il miglior album, "Love".

Nemo si è imposto nelle categorie "Best male solo act", "Best breaking act", "Best act live" nonché "Best hit". Era già stato designato quale miglior talento in occasione degli SMA del 2017.

