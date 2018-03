Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 maggio 2013 9.16 29 maggio 2013 - 09:16

Dopo il successo della collezione Primavera-Estate 2013 di Imperfect e dopo la nascita del piccolo Santiago, continua l'avventura di Belen Rodriguez nei panni di stilista che, insieme a Fabio Castelli, direttore creativo di Five Seasons, presenterà stasera a Milano la collezione Autunno-Inverno 2013-2014 di "Imperfect" (il marchio commerciale gioca sulla grafica ed è scritto "!M?PERFECT"), che vede tra le novità anche il fatto che i nuovi capi saranno 'profumati".

Belen è sempre più coinvolta nel progetto intrapreso (a novembre è stata preentata la prima collezione, quella Pirimavera-Estate) e continua a dare il proprio contributo partecipando in prima persona alla creazione della collezione con la scelta dei modelli, tessuti, colori ed elementi grafici. Lo slogan della linea della showgirl argentina è "Imperfect in new perfect" ed è la stessa Belen a chiarirne il senso se ce ne fosse bisogno: "La perfezione è noia, l'imperfezione è affascinante".

La linea si ispira al mondo della celebrities americane e per il prossimo inverno è caratterizzata da due anime ben distinte: "Rock in L.A." e "Have fun in L.A.".

