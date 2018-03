Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 11.21 12 marzo 2018 - 11:21

Sarebbero "almeno 50" i morti nell'incidente di un aereo della compagnia bengalese US-Bangla schiantatosi al suolo oggi nell'aeroporto internazionale di Kathmandu. Lo sostiene il quotidiano Republica di Kathmandu.

In un tweet del suo direttore Subash Gimire, il giornale cita come fonte per il suo bilancio "medici operanti sul luogo del disastro".

Da parte sua la tv 'all nwews' indiana India Today segnala che "20 cadaveri sono stati recuperati dal relitto dell'aereo".

Neuer Inhalt Horizontal Line