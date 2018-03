Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 ottobre 2014 10.09 16 ottobre 2014 - 10:09

Almeno cento escursionisti sono dispersi nel Nepal nord occidentale colpito da una violenta tempesta di neve durata due giorni e che ha causato 24 morti tra cui 12 stranieri. Lo riferisce The Himalayan Times.

Le operazioni di ricerca sono in corso nel distretto del Mustang, nel massiccio dell'Annapurna, che è una popolare meta per il trekking di alta quota. Una spessa coltre di neve e probabilmente anche delle valanghe avrebbero bloccato i sentieri e costretto i turisti a cercare riparo in rifugi di fortuna.

Neuer Inhalt Horizontal Line