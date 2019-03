Nessun cessate il fuoco con Hamas. Israele ha deciso l'invio di altre truppe al confine con la Striscia e se occorre è pronto ad entrare a Gaza.

E stasera, dopo una notte di tensione fra razzi e raid nonostante la tregua sbandierata ieri dalla milizia palestinese, un nuovo lancio è stato identificato dall'esercito israeliano nel sud del Paese, dove poco prima erano risuonate le sirene di allarme.

La decisione di mobilitare ulteriori truppe (una brigata di fanteria, un battaglione di artiglieria e unità di riservisti) è stata presa al termine della riunione di sicurezza presieduta a Tel Aviv dal premier Benjamin Netanyahu (che è anche ministro della Difesa) appena sbarcato dall'aereo che lo ha riportato in patria dagli Usa. "Hamas deve sapere che Israele non esiterà ad entrare" nella Striscia e "a fare tutti i passi necessari" collegati "ai bisogni di sicurezza" del Paese, ha avvertito il premier. Poi, in collegamento con la Conferenza dell'Aipac a Washington, ha detto chiaramente che Israele "è pronto a fare molto di più. E lo faremo per difendere il nostro popolo e il nostro Stato".

