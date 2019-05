Nel quadro di una riorganizzazione, quest'anno, del sistema di distribuzione di pizze e gelati negli Stati Uniti, Nestlé - secondo un'informazione dell'agenzia Reuters - intenderebbe sopprimere 4000 impieghi.

Il colosso alimentare vodese avrebbe informato sui suoi piani ieri a una giornata degli investitori ad Arlington, in Virginia. L'agenzia di stampa riferisce che Nestlé chiude la propria rete di distribuzione diretta (Direct store delivery, DSD). Invece di rifornire direttamente supermercati e negozi, il gruppo ricorrerà a una rete di magazzini frigoriferi intermediari che già utilizza per la distribuzione di altri prodotti surgelati e snack (Frozen warehouse distribution, FWD). Con questa mossa la multinazionale vuole diventare più efficiente e redditizia.

Un portavoce di Nestlé in Svizzera non ha confermato all'agenzia di stampa finanziaria AWP le informazioni concrete riguardanti la riduzione degli effettivi. Dalle indicazioni fornite ieri alla conferenza degli investitori si sa solo che la riorganizzazione costerà al gruppo circa mezzo miliardo di dollari (grossomodo la medesima somma in franchi). Essa dovrebbe avere effetti sul fatturato sotto forma di riduzioni di prezzo e ottimizzazione dell'assortimento, è stato affermato. Bisogna ammortizzare le conseguenze per i collaboratoti interessati, è ancora stato dichiarato.

