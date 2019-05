Il gruppo alimentare vodese Nestlé intende sopprimere fino a 100 impieghi sugli attuali 177 nello stabilimento di Basilea.

La misura viene motivata con il riorientamento verso un centro di competenza per senape e maionese del marchio Thomy. La produzione di altri articoli sarà trasferita o venduta.

La produzione di salse per insalata, pinzimoni e altre salse sarà delocalizzata in altri stabilimenti in Europa, mentre quella di caffè alla cicoria del marchio Incarom al centro di competenza per bevande a base di cereali con sede in Portogallo, viene spiegato in un comunicato diramato oggi. Inoltre Nestlé sta valutando la possibilità di vendere i marchi Le Parfait (paté) e Franck Aroma (caffè alla cicoria).

La riduzione degli effettivi avverrà nel giro dei prossimi 18 mesi. Il personale e i suoi rappresentanti sono stati informati oggi dei piani. I dipendenti interessati dalla misura saranno sostenuti con un piano sociale.

