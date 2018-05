Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

29 maggio 2018 10.32

Il gigante del settore alimentare Nestlé ha annunciato oggi di voler riorganizzare il settore informatico. La misura potrebbe costare fino a 500 impieghi in Svizzera nel corso dei prossimi 18 mesi.

La ristrutturazione rientra nel quadro di un esame completo della struttura informatica della multinazionale. L'idea è quella di concentrare le attività nel centro di competenza tecnologico di Barcellona, si legge in una nota. La capitale catalana è infatti considerata un polo di innovazione digitale.

Il personale coinvolto, che lavora nelle località vodesi di Vevey, Losanna e Bussigny, è stato informato. Un piano sociale è previsto, con ricollocamenti interni, pensionamenti anticipati e aiuti per trovare un nuovo lavoro.

I cambiamenti riguardano anche il fabbricante di capsule di caffè Nespresso: circa 80 impieghi saranno tagliati in seguito alla volontà del gruppo di stabilire dei centri operativi in Spagna e Portogallo per il commercio online e la catena di approvvigionamento.

Verrà anche creato un "centro d'eccellenza" in Italia per le attività operative dei negozi. Le persone coinvolte si vedranno offrire un posto in uno dei tre centri all'estero. Anche in questo caso è previsto un piano sociale.

L'anno scorso Nestlé garantiva 10'100 posti di lavoro in Svizzera, contro i 6700 del 2003. Il gruppo ha investito 289 milioni di franchi nel 2017, cifra che dovrebbe salire a 300 milioni quest'anno. La settimana scorsa è stato annunciato un nuovo centro di ricerca a Losanna che darà lavoro a circa 800 persone.

