Nestlé: utile netto in calo e fatturato in crescita nel primo semestre (foto d'archivio)

Il gruppo alimentare vodese Nestlé ha realizzato nel primo semestre di quest'anno un utile netto di 5 miliardi di franchi, in calo del 14,6% su base annua. Il fatturato è invece progredito del 3,5% attestandosi a 45,5 miliardi di franchi.

Lo ha comunicato oggi la stessa Nestlé, aggiungendo che la crescita organica è stata del 3,6%. L'utile operativo Ebit è progredito del 10% a 7,77 miliardi di franchi.

In termini di redditività il gruppo si è avvicinato agli obiettivi per il 2020. Il margine operativo rettificato a livello di Ebit in un anno è passato dal 16,1% al 17,1%: entro il 2020 Nestlé punta a un valore compreso tra il 17,5 e il 18,5%.

Con le cifre odierne il gruppo vodese ha soddisfatto le attese per quanto riguarda la crescita organica e ha superatole aspettative relative al margine operativo: gli analisti intervistati dall'agenzia finanziaria AWP prevedevano una crescita organica mediamente del 3,6%, un fatturato di 45,7 miliardi di franchi e un margine operativo del 16,7%.

La direzione di Nestlé conferma gli obiettivi per l'insieme dell'esercizio, in particolare una crescita organica delle vendite "intorno al 3,5%" e un margine operativo di almeno il 17,5%.

