"Il presidente Jair Bolsonaro ha detto che trasferirà l'ambasciata del Brasile a Gerusalemme. La questione non è se ciò avverrà, ma quando". Lo ha affermato il premier Benyamin Netanyahu, attualmente in visita in Brasile, in una nota diffusa alla stampa israeliana.

"Anche il presidente Donald Trump si espresse così e poi trasferì l'ambasciata. Lo stesso farà Bolsonaro".

Netanyahu ha confermato poi che il neo presidente del Brasile visiterà Israele "prima di marzo".

