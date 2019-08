"Un eccellente incontro". Così il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha definito su Twitter l'incontro con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky.

"Lo ringrazio - ha spiegato - per la sua decisione di far avanzare in Parlamento l'approvazione dell'accordo pensionistico per gli israeliani dell'Ucraina".

Il premier ha poi annunciato che sono state prese altre due decisioni: "L'immediata promozione dell'accordo di libero scambio per includere l'high tech e l'apertura di uffici si sviluppo di high tech a Kiev e Gerusalemme. Continuerò a rafforzare le nostre relazioni".

