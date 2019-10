L'Iran sta cercando di sviluppare e schierare missili guidati ad alta precisione che possono colpire Israele da ogni punto del Medio Oriente, Yemen compreso.

L'avvertimento giunge dal premier Benjamin Netanyahu che oggi ha incontrato a Gerusalemme il segretario al tesoro americano Steven Mnuchin.

"L'Iran - ha spiegato il premier - sta cercando di sviluppare missili che possono colpire ogni obiettivo in Medio Oriente con una precisione da 5 a 10 metri. Li stanno sviluppando in Iran. Li vogliono schierare in Iraq e in Siria e vogliono convertire l'arsenale del Libano di 130mila razzi in armi guidate ad alta precisione. Hanno già cominciato a realizzare questo sviluppo e a disporlo nello Yemen con l'obiettivo di raggiungere Israele da lì".

Mnuchin nell'incontro si è impegnato ad aumentare le sanzioni economiche contro l'Iran sostenendo che la "campagna di massima pressione" di Washington sta fermando l'aggressione iraniana.

