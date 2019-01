Israele non prolungherà la missione di controllo della Tiph (Temporary internatiobal presence in Hebron) a Hebron. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu: "non consentiremo la prosecuzione della presenza di una forza internazionale che opera contro di noi".

La Tiph ha il compito di osservare il rispetto degli accordi di spartizione geografica a Hebron in Cisgordania tra israeliani e palestinesi. La Tiph è composta da personale proveniente da cinque paesi: Svizzera, Norvegia, Svezia, Italia e Turchia. Attualmente la sua forza è composta da 64 osservatori di questi stati, assistiti da 13 funzionari locali adibiti ai necessari collegamenti con le autorità palestinesi e con quelle israeliane che operano nei due settori della città di Hebron.

