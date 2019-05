"Non si può portare il Paese ad elezioni costose e superflue. Finora non sono riuscito a convincere Lieberman. Lo invito a ripensarci". Lo ha detto in tv il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un estremo appello per evitare un nuovo ricorso alle urne.

"Un mese e mezzo fa il popolo - ha aggiunto Netanyahu - ha dettato la sua volontà che era quella di un governo di destra guidato da me".

"Tutto - ha spiegato rivolto a Avigdor Lieberman e alla sua posizione sulla legge per la leva degli ortodossi - può essere risolto in due minuti". "Siamo forse diventati - ha continuato - quella che era l'Italia di un tempo. Noi siamo Israele e mi aspetto che il bene del Paese abbia il sopravvento su ogni altro interesse".

Netanyahu ha poi ricordato un tweet odierno del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in cui quest'ultimo si è augurato che le cose si sistemassero. "Trump - ha sottolineato - ha ragione. Abbiamo ancora molte cose da fare insieme per rafforzare l'alleanza tra Usa e Israele". "Ci sono ancora 48 ore di tempo - ha concluso rivolgendosi a Lieberman - e si può rispettare la volontà del popolo per un governo di destra".

