Benjamin Netanyahu: sull'incriminazione si deciderà in tribunale.

"Tutto questo processo sarà alla fine deciso in Tribunale. Accetteremo la decisione e su questo non c'e' dubbio. Abbiamo sempre agito, dall'inizio alla fine, in accordo con la legge". Lo ha detto questa sera il premier Benyamin Netanyahu.

Il primo ministro si è espresso su Facebook ribadendo, dopo la sua incriminazione, le accuse alla magistratura e alla polizia sulle "quali occorre fare una verifica".

"In definitiva - ha proseguito rivolgendosi agli israeliani - chi deciderà chi sarà il primo ministro siete voi cittadini". "Ci sono ancora tantissime cose da fare e - ha concluso - e sarebbe un peccato perderle".

Neuer Inhalt Horizontal Line